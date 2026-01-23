Luís Castro consegue importante triunfo nos descontos

23 jan, 2026 - 22:48
O Levante, treinado por Luís Castro, ganhou ao Elche, por 3-2, em partida da liga espanhola de futebol.
O golo que garantiu os três pontos foi apontado, por Matturro, aos 90+6 minutos. Antes também tinham marcado Pablo Martinez e Adrian de la Fuente.
Do lado dos visitantes apontaram Rodriguez e Boayar. O Elche alinhou com os portugueses Martim Neto, de início, e André Silva, como suplente utilizado.
Com esta vitória, o Levante sobe aos 17 pontos e é 19.º classificado. Está a três pontos do Valência, a primeira equipa acima da "linha de água".
O técnico luso chegou com a equipa no último luga. Conseguiu esta sexta-feira a primeira vitória em casa.