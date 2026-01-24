Athletic Bilbau derrotado antes de receber Sporting

O Athletic Bilbau, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, perdeu na visita ao Sevilha (2-1), na 21.ª jornada da Liga espanhola, falhando a entrada na primeira metade da classificação.

Quatro dias antes de receberem os bicampeões portugueses para a oitava e última ronda da fase de liga da principal prova europeia de clubes, os bascos averbaram a segunda derrota seguida e o quinto jogo sem vencer para o campeonato doméstico, no qual ainda não triunfaram em 2026.

Gerard Fernández (42 minutos), mais conhecido por Peque, e o nigeriano Akor Adams (56), de penálti, deram a volta ao golo inaugural de Robert Navarro (40) e devolveram os andaluzes às vitórias cinco jornadas depois.

O português Fábio Cardoso ficou no banco de suplentes do Sevilha, que subiu ao 11.º lugar e alcançou os 24 pontos do Athletic Bilbau (12.º), numa dupla acompanhada provisoriamente por Elche (nono), Real Sociedad (10.º) e Girona (13.º), sendo que os últimos dois clubes ainda não jogaram.

Apesar da época irregular na Liga espanhola, os bascos tinham vencido dois dos últimos três jogos nas diversas provas e vinham de um êxito fora perante os italianos da Atalanta (3-2), para a sétima ronda da Liga dos Campeões, que os pôs em zona de acesso ao play-off da fase a eliminar.

Na quarta-feira, o Athletic Bilbau vai receber o Sporting, que também está em lugares de play-off, numa das 18 partidas que serão realizadas em simultâneo na decisiva jornada da mais importante competição continental.