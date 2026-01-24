Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Athletic Bilbau derrotado antes de receber Sporting

24 jan, 2026 - 22:03 • Lusa

Bascos perderam em Sevilha.

A+ / A-

O Athletic Bilbau, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, perdeu na visita ao Sevilha (2-1), na 21.ª jornada da Liga espanhola, falhando a entrada na primeira metade da classificação.

Quatro dias antes de receberem os bicampeões portugueses para a oitava e última ronda da fase de liga da principal prova europeia de clubes, os bascos averbaram a segunda derrota seguida e o quinto jogo sem vencer para o campeonato doméstico, no qual ainda não triunfaram em 2026.

Gerard Fernández (42 minutos), mais conhecido por Peque, e o nigeriano Akor Adams (56), de penálti, deram a volta ao golo inaugural de Robert Navarro (40) e devolveram os andaluzes às vitórias cinco jornadas depois.

O português Fábio Cardoso ficou no banco de suplentes do Sevilha, que subiu ao 11.º lugar e alcançou os 24 pontos do Athletic Bilbau (12.º), numa dupla acompanhada provisoriamente por Elche (nono), Real Sociedad (10.º) e Girona (13.º), sendo que os últimos dois clubes ainda não jogaram.

Apesar da época irregular na Liga espanhola, os bascos tinham vencido dois dos últimos três jogos nas diversas provas e vinham de um êxito fora perante os italianos da Atalanta (3-2), para a sétima ronda da Liga dos Campeões, que os pôs em zona de acesso ao play-off da fase a eliminar.

Na quarta-feira, o Athletic Bilbau vai receber o Sporting, que também está em lugares de play-off, numa das 18 partidas que serão realizadas em simultâneo na decisiva jornada da mais importante competição continental.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?