

E se, a Europa boicotasse o Mundial 2026? Há um alemão a pensar nisso

24 jan, 2026 - 23:26 • Carlos Calaveiras

Oke Gottlich abre a discussão e tem palco: é presidente de um clube e vice-presidente da Federação germânica.

O presidente do St Pauli – e vice presidente da federação alemã de futebol – diz que se deve “ponderar e discutir” um boicote ao Mundial de Futebol 2026, que vai realizar-se nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em causa a crescente retórica do Presidente Donald Trump, nomeadamente contra a Gronelândia, um território da Dinamarca, e após a operação militar na Venezuela.

Oke Gottlich compara o atual momento com o que levou aos boicotes olímpicos de 1980 e 1984, com os dois blocos da “Guerra Fria” de costas voltadas.

“Quais foram as justificações para os boicotes dos Jogos Olímpicos nos anos 80?, pergunta Gottlich, ao jornal Hamburger Morgenpost.

“A ameaça é maior agora do que era na altura. Temos de ter esta discussão”, respondeu, à sua própria questão.







Gottlich lembra ainda que, aquando do Mundial do Qatar, as questões políticas (e sociais) foram muito questionadas: a utilização de imigrantes sem condições para a construção dos estádios ou a questão LGBT que foi tentando ser abafada durante aquele período.

“O Qatar foi muito politizado para todos, mas agora somos apolíticos? Isto, realmente, incomoda-me”, disse.

Apesar do incómodo deste dirigente alemão, não é certo que tenha grande acolhimento. Por exemplo, a França já declarou, através do Ministério do Desporto, que não tem intenção de boicotar o torneio, com o argumento de que o desporto deve estar afastado da política.

Já a Noruega e a Irlanda, por exemplo, foram deixando críticas várias durante os últimos anos à forma como se têm organizado os principais eventos desportivos mundiais.

O Mundial de Futebol 2026 vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho e 19 de julho.

