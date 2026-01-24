E se, a Europa boicotasse o Mundial 2026? Há um alemão a pensar nisso

O presidente do St Pauli – e vice presidente da federação alemã de futebol – diz que se deve “ponderar e discutir” um boicote ao Mundial de Futebol 2026, que vai realizar-se nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em causa a crescente retórica do Presidente Donald Trump, nomeadamente contra a Gronelândia, um território da Dinamarca, e após a operação militar na Venezuela.

Oke Gottlich compara o atual momento com o que levou aos boicotes olímpicos de 1980 e 1984, com os dois blocos da “Guerra Fria” de costas voltadas.

“Quais foram as justificações para os boicotes dos Jogos Olímpicos nos anos 80?, pergunta Gottlich, ao jornal Hamburger Morgenpost.

“A ameaça é maior agora do que era na altura. Temos de ter esta discussão”, respondeu, à sua própria questão.