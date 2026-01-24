Real Madrid vence antes de visitar a Luz

24 jan, 2026 - 22:59
O Real Madrid, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu o Villarreal, por 2-0, em partida da jornada 21 da liga espanhola.
Os golos dos merengues foram apontados por Kylian Mbappé, que bisou, aos 47 e 90+4 minutos. O internacional gaulês é o melhor marcador do campeonato, com 21 tentos.
Com este triunfo, os “blancos” sobem aos 51 pontos e ultrapassam o Barcelona, que ainda não entrou em campo nesta jornada.
Na quarta-feira, o Real Madrid vai visitar o Benfica para a Champions.