Barcelona ganha e regressa à liderança

O Barcelona reassumiu a liderança na Liga espanhola depois de vencer na receção ao Real Oviedo, com a ‘arte’ da Lamine Yamal a fechar uma vitória (3-0) iniciada com dois erros grosseiros dos visitantes.

Depois de uma primeira parte a ‘zeros’ em Camp Nou, os catalães abriram o marcador por intermédio de Dani Olmo, aos 52 minutos, com o ‘Barça’ a aproveitar uma má saída de bola do Oviedo, numa falha do luso-angolano David Carmo, com o médio espanhol a aproveitar.

No seu pior período, os visitantes voltaram a comprometer, com o defesa David Costas a tentar atrasar, com pouca força, para o guarda-redes, numa bola que Raphinha aproveitou para ganhar em corrida e ‘picar’ em direção à baliza, aos 57.

O terceiro golo da equipa de Hansi Flick partiu do ‘génio’ de Yamine Lamal, com o espanhol a aproveitar um cruzamento de trivela de Dani Olmo para num movimento entre a bicicleta e o pontapé de moinho, marcar o melhor golo da tarde, aos 73.

A vitória diante do 20.º e último classificado devolve ao ‘Barça’ a liderança no campeonato, com 52 pontos, mais um do que o rival Real Madrid, adversário do Benfica na quarta-feira na Liga dos Campeões, que no sábado tinha vencido na visita ao Villarreal (2-0).