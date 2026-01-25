Ouvir
Inglaterra

Manchester United derrota Arsenal

25 jan, 2026 - 21:47 • Lusa

“Red devils” sobem ao quarto lugar, lugar Champions.

A+ / A-

O Manchester United impôs a primeira derrota do Arsenal em casa na Liga inglesa, com os ‘red devils’, no segundo jogo de Michael Carrick como treinador, a vencerem por 3-2, na 23.ª jornada.

O antigo médio está a ter um início de regresso ao banco perfeito, depois da saída de Ruben Amorim, com vitórias sobre o Manchester City na semana passada e hoje sobre o Arsenal, que até se adiantou no marcador, aos 29 minutos, com um autogolo do argentino Lisandro Martínez.

A aproveitar um mau passe do espanhol Martín Zubimendi, o camaronês Bryan Mbeumo (37) empatou ainda na primeira parte, com o dinamarquês Patrick Dorgu (51) a dar vantagem aos ‘red devils’ com um grande remate a passe de Bruno Fernandes.

Na sequência de uma bola parada, o espanhol Mikel Merino (84) voltou a empatar para os ‘gunners’, num lance muito confuso na área do Manchester United, que, com Diogo Dalot também no 'onze', garantiria o triunfo aos 87, num grande golo do brasileiro Matheus Cunha.

Apesar da derrota, o Arsenal, que não vence há três jogos, lidera o campeonato com 50 pontos, mais quatro do que o Manchester City e do que o Aston Villa, com o Manchester United, numa sequência de seis jogos sem derrotas, a subir ao quarto lugar, de apuramento para a Liga dos Campeões, com 38.

