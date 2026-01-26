Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Benfica-Real com árbitro italiano, Athletic-Sporting com alemão. João Pinheiro em jogo grande

26 jan, 2026 - 10:55 • Lusa

Esta quarta-feira, dia 28 de janeiro, joga-se a derradeira jornada da fase liga da Champions. Sporting ainda corre pelo apuramento direto para os oitavos, Benfica ainda sonha com play-off.

A+ / A-

O alemão Felix Zwayer vai arbitrar a visita do Sporting ao Athletic Bilbau, da última jornada da Liga dos Campeões de futebol, com o italiano Davide Massa a estar na receção do Benfica ao Real Madrid.

De acordo com as nomeações desta segunda-feira divulgadas pela UEFA para a oitava e derradeira ronda da fase de liga da ‘Champions’, marcada para quarta-feira, Felix Zwayer vai ser auxiliado pelos compatriotas Robert Kempter e Christian Dietz, com o também alemão Bastian Dankert a ser o videoárbitro (VAR).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Árbitro da final da última Liga Europa, Zwayer, de 44 anos, vai arbitrar pela segunda vez um encontro do Sporting, depois de ter estado, em 2017/18, na vitória dos ‘leões’ sobre o Olympiacos, por 3-1, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Sporting ocupa, neste momento, o 10.º lugar da fase de liga, com 13 pontos, e ainda tem possibilidade de chegar aos oito primeiros, que têm acesso direto aos oitavos de final, enquanto o Athletic Bilbau é 23.º, com oito, em zona de play-off.

No Estádio da Luz, em Lisboa, Davide Massa vai comandar uma equipa 100% italiana, com Filippo Meli e Stefano Alassio como árbitros assistentes e Marco Di Bello como VAR.

O Benfica está numa situação muito complicada, ocupando o 29.º lugar, com seis pontos, a dois da zona de apuramento para o play-off, com o Real Madrid a ser terceiro, com 15.

O português João Pinheiro foi nomeado para arbitrar a receção do PSV Eindhoven ao Bayern Munique, com Bruno Jesus e Luciano Maia a serem os assistentes e Tiago Martins o VAR.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?