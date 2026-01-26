Ouvir
Espanha vai acolher final do Mundial 2030

26 jan, 2026 - 21:24 • Inês Braga Sampaio

Confirmação dada pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, esta segunda-feira.

A+ / A-

A final do Mundial 2030 vai ser em Espanha, confirmou esta segunda-feira o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Espanha liderará o Mundial e aqui se celebrará a final", declarou Rafael Louzán, aos jornalistas espanhóis, em Madrid, numa gala de imprensa.

O presidente da RFEF não especificou que estádio acolherá a final.

O Mundial 2030 vai ter organização conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos.

Importa referir que já era conhecido que Portugal não poderia acolher a final, dado que não tem nenhum estádio com capacidade para pelo menos 85 mil espectadores, o mínimo exigido. Mesmo para meias-finais, só o Estádio da Luz, com 65 mil lugares, é elegível.

