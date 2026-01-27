ChatGPT para contratar jogadores? Robert Moreno foi despedido na Rússia por alegada dependência da IA

O treinador Robert Moreno, antigo selecionador interno da seleção espanhola, foi despedido pelos russos do FK Sochi depois de um mau arranque de temporada e pela alegada dependência da inteligência artificial (IA) para tomar decisões. O espanhol de 48 anos foi despedido já em agosto depois de não ter vencido nos primeiros dez jogos da época. Meses depois, numa entrevista ao portal “Sports Russia”, o agora também ex-diretor desportivo do clube, Andrei Orlov, revela que o técnico orientava a equipa com recurso ao ChatGPT. De acordo com o relato entretanto desmentido por Moreno, o técnico fazia os planos de viagem com recurso ao programa, que não contemplava tempo de sono para os jogadores. “Olhei para a apresentação e vi que os jogadores não iriam dormir durante 28 horas seguidas. Disse que tudo aquilo era muito bonito, mas quando é que eles iam dormir?”, recordou. De acordo com o relato, Orlov afirma que o técnico começou a obrigar os jogadores a acordar às cinco da manhã para treinarem às sete. A alegada dependência da IA determinava até a abordagem do clube no mercado de transferências. “Estávamos à procura de um ponta de lança, a escolher entre três. Ele colocou os dados no ChatGPT e ele sugeriu um como o melhor”, revela.

Artur Shushenachev foi o jogador escolhido pela ferramenta e acabou contratado.. Fez apenas um golo em 11 jogos pelo Sochi e acabaria por sair meses depois, de regresso ao Cazaquistão. O ex-diretor do Sochi reconhece que o ChatGPT “pode ser uma ferramenta adicional”, mas no caso de Moreno “tornou-se uma das principais”. “No fim, o plantel já estava muito descontente. Ele não demonstrava qualquer empatia e as pessoas sentiam isso”, acusa. Apesar do despedimento, Robert Moreno esteve mais de dois anos à frente do Sochi. Chegou na reta final de 2023/24, não salvando o clube da descida. Em 2024/25, quase devolveu o Sochi à primeira divisão. Terminou no quinto posto e falhou a subida no "play-off". Moreno acabaria despedido meses depois, no início da atual temporada. “Completamente falso” O treinador, que continua fora do ativo, reagiu às declarações que viralizaram pelo mundo. Ao jornal “AS”, Moreno garante que as declarações foram proferidas “por um antigo dirigente com quem existiram diferenças profissionais que terminaram com a sua saída do clube.” “Não há qualquer comunicado oficial do Sochi que confirme esta versão”, garante. Moreno, que treinou ainda o Mónaco e o Granada antes de se mudar para a Rússia, garante que usava o ChatGPT “como todo o mundo faz” e que nunca utilizou a ferramenta para preparar jogos. “Nunca usei para a preparação dos jogos, decidir o onze inicial ou escolher contratações, isso é completamente falso. Usei para traduções entre russo e espanhol, porque não domino o idioma, mas nada tem a ver com decisões desportivas”, defende-se. O treinador afirma ainda que a contratação do ponta de lança mencionado por Andrei Orlov foi “um processo com todo o clube envolvido.” “Ele marcou na taça e depois teve uma lesão que dificultou a sua adaptação, o que pode acontecer em qualquer clube. Eu não conheço o mercado do Cazaquistão e a sugestão do jogador veio da direção desportiva”, defende.