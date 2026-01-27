Ouvir
Sete adeptos do PAOK morrem em acidente de viação enquanto viajavam para assistir a equipa

27 jan, 2026 - 18:00 • Eduardo Soares da Silva

O grupo deslocava-se até Lyon, onde a equipa joga a última jornada da Liga Europa. Sete morreram, três ficaram feridos.

A+ / A-

Sete adeptos do PAOK morreram, esta terça-feira, num acidente de viação enquanto se deslocavam até França para assistirem ao jogo frente ao Lyon, na última jornada da Liga Europa.

De acordo com a imprensa internacional, o acidente ocorreu na Roménia, perto de Lugojelul.

A carrinha que transportava dez adeptos terá perdido o controlo da viatura enquanto fazia uma manobra de ultrapassagem e chocou com um veículo pesado que vinha em sentido contrário. Sete dos ocupantes terão morrido no local e três ficaram feridos.

Num comunicado, o PAOK fala num "dia sombrio e uma tragédia indescritível para a família PAOK.

"A grande família PAOK estará sempre ao seu lado para aliviar esta dor o mais possível. Os nossos pensamentos estão também com os feridos, que travam a sua própria batalha. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que recebem os melhores cuidados médicos possíveis, asseguraremos que regressam a casa rapidamente e estaremos sempre ao seu lado", afirma o clube.

O PAOK está no 12.º lugar da Liga Europa e na luta por um lugar de apuramento direto para os oitavos de final.

O jogo decisivo está marcado para as 20h00 desta quinta-feira, em casa do Lyon, de Paulo Fonseca.

