Sete anos depois, Tammy Abraham está de volta ao Aston Villa

O Aston Villa anunciou, em comunicado, a contratação do avançado Tammy Abraham, que regressa ao clube que ajudou a subir à Premier League em 2018/19.

O internacional inglês de 28 anos terá custado cerca de 21 milhões de euros depois ter marcado 13 golos em 26 jogos pelo Besiktas na primeira metade da temporada. O acordo também inclui a transferência do central Yasin Ozcan para os turcos, depois de meia época cedido ao Anderlecht.

Formado no Chelsea, Abraham afirmou-se no Championship no Aston Villa em 2018.

Nessa época, marcou 26 golos e ajudou os "villains" a subir à Premier League. O regresso do avançado tem sido especulado nos últimos anos, mas só agora acontece.

Abraham fez duas temporadas na equipa principal do Chelsea, pela qual venceu a Liga dos Campeões, e mudou-se para a Roma em 2021 por 40 milhões de euros. Esteve quatro épocas na Serie A, a última delas ao serviço do AC Milan. Este ano, foi vendido ao Besiktas.

O avançado é reforço para a improvável candidatura ao título do Aston Villa.

Com 23 jornadas disputadas, a equipa de Unai Emery está no terceiro lugar, com 46 pontos, a quatro do líder Arsenal.