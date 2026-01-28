Ouvir
Árbitros do Brasileirão vão passar a ser profissionais

28 jan, 2026 - 19:44 • Inês Braga Sampaio

Confederação Brasileira de Futebol quer oferecer um pacote de remuneração e e formação vantajoso o suficiente para que os árbitros não precisem de outras fontes de rendimento.

Os árbitros da primeira divisão brasileira vão passar a ser profissionais, anunciou esta quarta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Inicialmente, 72 profissionais farão parte de um grupo de elite, formado por 20 árbitros principais, 40 auxiliares e 12 videoárbitros (VAR). Ficarão vinculados à CBF como prestadores de serviços, com contratos que durarão de fevereiro até ao final do ano de 2026.

Todos os árbitros terão remuneração mensal fixa, taxas variáveis e bónus por desempenho. Embora não haja obrigatoriedade de exclusividade, deverão fazer da arbitragem a sua principal atividade. O objetivo da CBF é oferecer um pacote de remuneração e formação vantajoso o suficiente para que os árbitros não precisem de mais fontes de rendimento.

Árbitros internacionais terão remuneração superior. Os árbitros contratados também vão receber por jogo, como já sucede.

