Liga espanhola paga a quem denunciar bares que passem futebol ilegalmente

A Liga espanhola de futebol oferece 50 euros a quem denunciar locais que emitem jogos de forma ilegal.

Está aberto um canal de denúncias, “uma ferramenta fácil, segura e confidencial que permite a qualquer cidadão colaborar ativamente na deteção de estabelecimentos que emitam conteúdos de forma fraudulenta”, escreve a Liga.

Segundo a organizadora de futebol profissional em Espanha, o objetivo desta medida é “proteger os estabelecimentos que emitem futebol de forma legal e defender os direitos audiovisuais”.

Sobre a recompensa de 50 euros, a Liga esclarece que o dinheiro é entregue após confirmação da denúncia, até um máximo de quatro por estabelecimento. A campanha é válida até às mil denúncias.

No ano passado, o presidente da Liga, Javier Tebas, apresentava os números: 300 milhões de euros perdidos só em Espanha, mais 400 milhões por adeptos fora do país.