Portugal ultrapassa Países Baixos no ranking da UEFA

As vitórias de Benfica e Sporting, esta quarta-feira, na última jornada da fase de liga da Champions levam Portugal a ultrapassar os Países Baixos no ranking da UEFA.

De recordar que o Benfica derrotou o Real Madrid e o Sporting venceu o Atletic Bilbau e Portugal subiu aos 1.650 pontos.

Já do outro lado da “barricada”: Ajax e PSV perderem contra Olympiacos e Bayern Munique e foram eliminados.

Portugal chegou aos 67.366 pontos, contra 66.429 dos Países Baixos.

O Sporting contribuiu com mais 2.500 pontos pelo sétimo lugar na fase de liga, outros 1.500 pontos por garantir a passagem direta aos oitavos de final da Champions e ainda 2.000 pontos pela vitória em Bilbau.

Já o Benfica acumulou 2.000 pontos pelo triunfo na Luz e ainda somou 0.250 de pontos bónus pelo 24.º lugar na fase de liga.

Dividindo o total de 8.250 pontos pelos cinco clubes lusos na UEFA em 2025/26, obtêm-se os 1.650 pontos que Portugal passou a somar para efeitos de ranking.

Portugal está agora no sexto lugar do ranking, contabilizado a cinco anos e pode ainda somar mais pontos nesta jornada.

Sp. Braga e FC Porto são atualmente quinto e nono na Liga Europa e entram em campo esta quinta-feira.

Os neerlandeses do Go Ahead Eagles, que curiosamente recebe o Sp. Braga, é 30.º na Liga Europa, enquanto o Feyenoord é 26.º e o Utrecht está matematicamente eliminado.

Por sua vez, o AZ Alkmaar continua em cena na Liga Conferência.