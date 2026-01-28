Ouvir
Mercado de transferências

Sterling rescinde com o Chelsea

28 jan, 2026 - 17:44

Internacional inglês está a ser apontado a Nápoles e Fulham.

A+ / A-

O extremo Raheem Sterling deixa o Chelsea.

A saída do internacional inglês, de 31 anos, aconteceu por mútuo acordo, a uma época e meia do final do contrato.

Sterling foi contratado ao City em 2022, por mais de 50 milhões de euros. Na última época esteve cedido ao Arsenal, mas esta época voltou ao Chelsea.

"Raheem Sterling deixou hoje o Chelsea Football Club por mútuo acordo, pondo fim a três temporadas e meia como nosso jogador, após ter assinado no verão de 2022, altura em que foi transferido do Manchester City. Agradecemos ao Raheem pela contribuição que deu enquanto jogador do Chelsea e desejamos-lhe o melhor para a próxima etapa da sua carreira".

O jogador está a ser associado ao Nápoles e ao Fulham, de Marco Silva.

