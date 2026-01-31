Ouvir
Inglaterra

Arsenal goleia com golo de Gyokeres

31 jan, 2026 - 21:31 • Lusa

Chelsea tramou Nuno Espírito Santo nos descontos.

A+ / A-

O Arsenal regressou às vitórias na Liga inglesa de futebol, após três jornadas sem o conseguir, ao golear fora o Leeds por 4-0, na 24.ª jornada da competição.

O sucesso dos 'gunners' em Elland Road, que se segue a uma fase de liga da Liga dos Campeões totalmente vitoriosa, comprova bem que o líder do campeonato está longe de entrar em crise.

Os londrinos conseguem assim a primeira vitória do ano para o campeonato e alargam provisoriamente para sete pontos (53 face a 46) o avanço para os seguidores, Manchester City e Aston Villa, que jogam no domingo, com Tottenham e Brentford, respetivamente.

O mês estava a correr mal para os arsenalistas, com empates contra Liverpool e Tottenham e derrota face ao Manchester United, mas hoje tudo se alterou.

Mesmo com Bukayo Saka a lesionar-se no aquecimento, o domínio 'gunner' foi absoluto, com o substituto Noni Madueke a sair-se muito bem.

Foi dele que saiu o centro para o golo de cabeça de Martin Zubimendi (27 minutos) e foi ele que pressionou a defesa do Leeds para o autogolo de Darlow (38).

Madueke saiu à hora de jogo e o seu substituto, Gabriel Martinelli, também foi decisivo: o brasileiro centrou para o 3-0, apontado de cabeça pelo sueco Viktor Gyokeres, antigo jogador do Sporting, aos 69 minutos.

Já com o jogo resolvido, Gabriel Jesus fechou no 4-0 para os visitantes, aos 86 minutos, a provar a excelência do banco do Arsenal.

Por seu lado, o Chelsea subiu provisoriamente ao quarto lugar, ao receber e vencer o West Ham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, por 3-2, depois de estar a perder por 2-0.

Em Stamford Brige, os anfitriões tiveram muitas dificuldades para suplantar o vizinho West Ham, com o golo da vitória a chegar para lá dos 90 minutos.

Os 'blues', com Pedro Neto como suplente utilizado, sobem provisoriamente ao quarto lugar, com 40 pontos, mais dois do que o Manchester United.

Os 'hammers' chegaram aos 2-0, com os golos de Bowen, aos sete minutos, e Summerville, aos 36, ambos a passe de Aaron Wan-Bissaka.

A reviravolta começou aos 57 minutos, com o golo de João Pedro, e Cucurella empatou, aos 70. O golo da vitória só chegou aos 90+2, marcado pelo argentino ex-Benfica Enzo Fernández.

Pedro Neto, que entrou aos 26 minutos para o lugar do lesionado Jamie Gittens, não foi o último português em jogo - Mateus Fernandes foi titular no West Ham.

Nos outros jogos já realizados, destaque para a vitória por 2-0 do Bornemouth em casa do Wolverhampton, subindo a 13.º, com 33 pontos.

José Sá e Rodrigo Gomes foram os portugueses hoje utilizados pelo Wolverhampton.

Brighton e Everton empataram, 1-1, com o golo dos visitantes marcado pelo guineense Beto, já aos 90+7 minutos.

