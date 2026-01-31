Luís Castro empata Atlético Madrid

O Levante pontuou pela quarta vez em cinco jogos sob o comando do treinador português Luís Castro, ao empatar a zero na receção ao Atlético de Madrid, terceiro classificado, na 22.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Depois do 3-0 em Sevilha, do 1-1 com o Espanyol, do 0-2 no Bernabéu e do 3-2 ao Elche, o conjunto de Valência somou mais um ponto, face aos ‘colchoneros’, seguindo, com menos um jogo, em 19.ª e penúltimo, a quatro pontos dos lugares de permanência.



As duas equipas construíram poucas ocasiões claras para desfazer o ‘nulo’, num jogo marcado pela lesão do avançado norueguês Sorloth, que teve de ser substituído ainda na primeira parte, aos 27 minutos, devido a um choque de cabeças com Matías Moreno e foi mesmo transportado ao hospital.



Com este resultado, o Atlético de Madrid, que somou o sexto jogo seguido sem perder (quatro vitórias e dois empates), passou a contar 45 pontos e pode ficar ainda mais longe dos dois primeiros, o FC Barcelona, que conta 52 e o Real Madrid, com 51, mas manteve distâncias para o Villarreal, quarto, com 42.



O Villarreal ficou-se por uma igualdade a dois tentos em Pamplona, onde esteve a vencer o Osasuna - que vinha de dois triunfos e é nono, com 26 pontos -, permitiu a reviravolta e, depois, só conseguiu salvar um ponto.



Gerard Moreno, aos 17 minutos, de grande penalidade, e aos 70, apontou os dois tentos do ‘submarino amarelo’, enquanto Victor Muñoz, aos 20, e o croata Ante Budimir, aos 45+2, faturaram para os anfitriões.



No primeiro jogo do dia, o lanterna-vermelha Oviedo (16 pontos), com David Carmo no ‘onze’, bateu em casa o Girona por 1-0, com um tento do marroquino Ilyas Chaira, aos 74 minutos. A formação catalã segue no 11.º posto (25).