  Bola Branca 18h17
  30 jan, 2026
Itália

Nápoles regressa aos triunfos

31 jan, 2026 - 22:08

Inter e Milan ainda não jogaram nesta jornada.

O campeão Nápoles regressou aos triunfos na Liga italiana de futebol e isolou-se à condição no terceiro lugar, após receber e vencer a Fiorentina (2-1), ficando agora à espera de um deslize das equipas de Milão.

Na 23.ª jornada, dias após a surpreendente eliminação na Liga dos Campeões, o Nápoles pôs fim a um registo de duas derrotas seguidas e três jogos em vencer em todas as provas, com golos de Antonio Vergara, o primeiro do médio de 23 anos na Serie A, aos 11 minutos, e do espanhol Miguel Gutiérrez, aos 49. O israelita Solomon ainda reduziu aos 57.

O Nápoles isolou-se, provisoriamente, no terceiro lugar, somando agora 46 pontos, mais três que a Roma, que visita segunda-feira o campo da Udinese.

Os atuais campeões italianos colocaram-se ainda à condição a um ponto do AC Milan, segundo posicionado, e a seis do Inter, que lidera.

Nesta ronda, o Inter defronta domingo fora a Cremonese e o AC Milan fecha a jornada na terça-feira no terreno do Bolonha.

No primeiro jogo do dia, o Sassuolo, 10.º classificado, foi vencer ao campo do Pisa, último, por 3-1.

