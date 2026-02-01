Ouvir
  • 02 fev, 2026
Cristiano Ronaldo está zangado e pode não querer jogar mais pelo Al Nassr

01 fev, 2026 - 22:26 • Carlos Calaveiras

Avançado luso em protesto contra o fundo que gere os principais clubes da Arábia Saudita.

Polémica instalada. O português Cristiano Ronaldo estará a recusar jogar pelo Al Nassr, na Arábia Saudita. A informação está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social nacional e internacional.

O avançado luso estará a protestar contra o PIF, o fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que gere os quatro principais clubes do campeonato.

CR7 queixa-se de o fundo estar, alegadamente, a travar negócios do seu clube e a beneficiar o Al Hilal, líder do campeonato.

O Al Nassr defronta, esta segunda-feira, o Al-Riyadh.

Cristiano Ronaldo soma 17 golos na liga saudita desta temporada. O Al Nassr é terceiro com 43 pontos, os mesmos do Al Ahli, e a três do Al Hilal.

