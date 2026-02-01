Mbappé “salva” Real Madrid com golo aos 90+10

01 fev, 2026 - 16:32
O Real Madrid derrotou o Rayo Vallecano, por 2-1, em partida da jornada 22 da liga espanhola.
O golo do triunfo dos merengues foi apontado por Mbappé, de grande penalidade, aos 90+10 minutos.
Com esta vitória, a sexta consecutiva no campeonato, os blancos continuam a um ponto do líder Barcelona.
Apesar do triunfo, houve assobios após exibição cinzenta (e a recente derrota na Luz).
Nota para a lesão do médio Jude Bellingham, logo nos minutos iniciais.
De recordar que o Real Madrid vai voltar a defrontar o Benfica para o playoff da Champions a 17 e 25 de fevereiro.