Mbappé “salva” Real Madrid com golo aos 90+10

O Real Madrid derrotou o Rayo Vallecano, por 2-1, em partida da jornada 22 da liga espanhola.

O golo do triunfo dos merengues foi apontado por Mbappé, de grande penalidade, aos 90+10 minutos.

Com esta vitória, a sexta consecutiva no campeonato, os blancos continuam a um ponto do líder Barcelona.

Apesar do triunfo, houve assobios após exibição cinzenta (e a recente derrota na Luz).

Nota para a lesão do médio Jude Bellingham, logo nos minutos iniciais.

De recordar que o Real Madrid vai voltar a defrontar o Benfica para o playoff da Champions a 17 e 25 de fevereiro.