Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Aursnes regressa à seleção da Noruega

03 fev, 2026 - 17:14

Médio, de 28 anos, tinha pedido dispensa em março de 2024.

A+ / A-

O médio do Benfica, Fredrik Aursnes, volta a estar disponível para a seleção da Noruega.

A novidade foi deixada, esta terça-feira, pela federação norueguesa nas redes sociais.

“Fredrik Aursnes voltou a colocar-se à disposição da seleção nacional. Estamos muito felizes por recebê-lo de volta com a bandeira no peito”, escreve.

Já o selecionador Stale Sobakken mostrou-se “muito feliz que o Fredrik se tenha disponibilizado novamente para a seleção nacional. Sei que todos na equipa estão felizes com esta notícia”.

Aursnes tinha pedido dispensa da seleção em março de 2024.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias