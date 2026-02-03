Aursnes regressa à seleção da Noruega

03 fev, 2026 - 17:14
O médio do Benfica, Fredrik Aursnes, volta a estar disponível para a seleção da Noruega.
A novidade foi deixada, esta terça-feira, pela federação norueguesa nas redes sociais.
“Fredrik Aursnes voltou a colocar-se à disposição da seleção nacional. Estamos muito felizes por recebê-lo de volta com a bandeira no peito”, escreve.
Já o selecionador Stale Sobakken mostrou-se “muito feliz que o Fredrik se tenha disponibilizado novamente para a seleção nacional. Sei que todos na equipa estão felizes com esta notícia”.Aursnes tinha pedido dispensa da seleção em março de 2024.