Espanha

Barcelona apurado para as meias-finais da Taça do Rei

03 fev, 2026 - 22:18 • Lusa

Cancelo foi titular, Yamal e Ronald Araújo marcaram.

O Barcelona, detentor da Taça do Rei de Espanha, tornou-se no primeiro semifinalista da competição desta época, vencendo (2-1) em casa do Albacete, clube da segunda divisão que havia afastado o Real Madrid.

Com o português João Cancelo no 'onze' titular, os catalães não exibiram o seu melhor futebol, ainda assim suficiente para controlaram quase sempre a partida, impondo-se naturalmente com tentos de Lamine Yamal, aos 39 minutos, e do central uruguaio Ronald Araújo, aos 56, conseguindo aguentar o ímpeto dos anfitriões, que reduziram aos 87, por Javi Moreno.

A supremacia dos forasteiros apenas se materializou em golo perto do intervalo, após uma recuperação ofensiva, com o inglês Rashford a tocar para o neerlandês De Jong, que lateralizou mais para Yamal, tendo este, também de primeira e sem marcação na área, atirado em arco.

Frente ao 12.º classificado do escalão secundário, o líder de La Liga praticamente sentenciou no início da etapa complementar, na sequencia de um pontapé de canto, ao qual Ronald Araújo correspondeu com um cabeceamento indefensável.

Jefté, que tinha sido o herói do Albacete no triunfo por 3-2 sobre o Real Madrid, teve duas oportunidades soberanas para devolver a equipa à discussão da eliminatória, porém errou o alvo.

Aos 87, Javi Moreno cabeceou para o 2-1, animando a equipa para os minutos finais, nos quais viu o lateral Gerard Martin salvar uma bola quase em cima da linha, isso depois de Ferran Torres ter visto anulado o terceiro tento, por fora de jogo.

Na quarta-feira, disputam-se os desafios entre Valência e Athletic Bilbau, bem como o Alavés-Real Sociedad, com o programa dos quartos de final a ficar completo na quinta-feira, com o embate que junta o Betis ao Atlético de Madrid.

O FC Barcelona é o recordista de títulos, com 32 troféus na Taça do Rei, seguido do Athletic Bilbau, com 24, e do Real Madrid, com 20.

