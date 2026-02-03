Ouvir
Itália

Milan derrota Bolonha

03 fev, 2026 - 23:18 • Lusa

Rafael Leão e João Mário não entraram em campo.

A+ / A-

O AC Milan ganhou fora ao Bolonha, por 3-0, no jogo de encerramento da 23.ª jornada da Liga italiana de futebol, com os portugueses Rafael Leão e João Mário presentes nos respetivos bancos, mas fora da partida.

O internacional inglês Ruben Loftus-Cheek apontou o primeiro golo do encontro, aos 20 minutos, após assistência do francês Adrien Rabiot, e Christopher Nkunku fez o segundo ainda antes do intervalo, de penálti (39).

Logo no início do segundo tempo, aos 48, Rabiot fez o terceiro e último golo dos 'rossoneri', garantindo a vitória que consolida o segundo posto da Serie A, com 50 pontos, menos cinco do que o líder Inter Milão.

Por seu turno, o Bolonha é 10.º, com 30 pontos, tendo averbado a terceira derrota consecutiva, com João Mário (transferido recentemente por empréstimo da Juventus) ainda à espera da estreia.

Também o extremo luso Rafael Leão não saltou do banco neste encontro.

