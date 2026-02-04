Adriano Firmino deixa Santa Clara e segue para a China

O médio brasileiro Adriano Firmino transferiu-se do Santa Clara para o Wuhan Tree Town da China a título definitivo, anunciou o clube açoriano da I Liga de futebol.

“O Santa Clara agradece a Adriano Firmino todo o profissionalismo, dedicação e compromisso demonstrados ao longo da sua passagem pelo clube, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e os maiores sucessos profissionais”, refere o Santa Clara em comunicado.

Os açorianos lembram o percurso do médio de 26 anos que chegou ao clube em 2022/23 proveniente do Cruzeiro e participou em 127 partidas oficiais ao longo de quatro épocas.

O Santa Clara considera que Adriano “deixa uma marca duradoura na história do emblema açoriano” ao recordar a conquista da segunda divisão (2023/24) e a melhor classificação de sempre na I Liga (2024/25).

Na terça-feira, Petit foi anunciado como novo treinador do Santa Clara, substituindo Vasco Matos, que orientava a equipa desde 2023/24.

Neste mercado de transferências, o conjunto açoriano assegurou as contratações de Wellinton Torrão, Gonçalo Paciência, Guilherme Romão, Andrey, Luis Fernando, Marcos Victor e Darlan Mendes.

Em sentido inverso, abandonaram o clube Matheus Pereira, Carter, Safira, Jader, Luquinhas, Matheusinho, Luís Rocha e Adriano.

O próximo jogo do Santa Clara, atual 16.º classificado na I Liga, está marcado para sábado, no terreno do Estrela da Amadora.