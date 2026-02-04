Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo treina pelo Al Nassr, mas não se sabe se joga

04 fev, 2026 - 18:48

Próxima partida do clube é na sexta-feira.

A+ / A-

O avançado Cristiano Ronaldo mostrou-se a treinar no Al Nassr.

Numa publicação nas redes sociais, CR7 deixou uma fotografia e, na descrição da publicação, colocou dois corações, um amarelo e um azul, as cores do Al Nassr.

De recordar que o internacional luso está envolvido numa polémica com o fundo (PIF) que gere os quatro principais clubes sauditas.

O português considera que o PIF está a beneficiar o Al Hilal em detrimento dos outros clubes.

Cristiano Ronaldo não participou no jogo de segunda-feira contra o Al Riyadh e admite não estar na próxima partida do clube, na sexta.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 04 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias