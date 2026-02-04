Cristiano Ronaldo treina pelo Al Nassr, mas não se sabe se joga

04 fev, 2026 - 18:48
O avançado Cristiano Ronaldo mostrou-se a treinar no Al Nassr.
Numa publicação nas redes sociais, CR7 deixou uma fotografia e, na descrição da publicação, colocou dois corações, um amarelo e um azul, as cores do Al Nassr.
De recordar que o internacional luso está envolvido numa polémica com o fundo (PIF) que gere os quatro principais clubes sauditas.
O português considera que o PIF está a beneficiar o Al Hilal em detrimento dos outros clubes.
Cristiano Ronaldo não participou no jogo de segunda-feira contra o Al Riyadh e admite não estar na próxima partida do clube, na sexta.