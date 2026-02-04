Esteve tremido mas Kanté vai mesmo jogar no Fenerbahçe. Pelos vistos, graças ao Presidente Erdogan

N’Golo Kanté ia a caminho do Fenerbahçe. Depois, deixou de ir. A seguir, graças a uma intervenção do Presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan, voltou a estar na rota do clube turco. Até que o avião do campeão do mundo francês aterrou em Istambul.

“Em meu nome e em nome do nosso clube, quero expressar a minha gratidão ao nosso presidente, o senhor Recep Tayyip Erdoğan, pela seu apoio significativo para assegurar a conclusão positiva destes processo”, escreveu no site oficial do Fenerbahçe o presidente Sadettin Saran, que sinalizou também que até ali a aquisição do passe do jogador esteve em xeque porque o clube saudita não cumpriu no lado burocrático da questão.

Segundo o dirigente, o empurrão governativo para o final feliz para a transferência de Kanté representa “um contributo para o desenvolvimento do Fenerbahçe e do futebol turco”. A natureza da intervenção de Erdogan não foi clarificada.

O centrocampista tem 34 anos, 65 jogos pela seleção francesa e muitos quilómetros nas pernas. É um homem que caiu no goto do mundo pela postura serena e humilde e pela área que percorre num relvado.

Kanté, formado no JS Suresnes, foi campeão nacional em Inglaterra pelo Leicester. Foi porventura o maior conto de fadas dos tempos modernos. A seguir, o franco-maliano nascido em Paris mudou-se para a capital inglesa, para vestir a farda do Chelsea.

Sete épocas depois, com uma Champions e um Mundial de Clubes entre outros troféus, Kanté cedeu aos encantos dos milhões da Arábia Saudita e jogou mais de dois anos no Al-Ittihad, que também perdeu Karim Benzema para o Al Hilal.