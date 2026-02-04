Manchester City defronta Arsenal na final da Taça da Liga

O Manchester City juntou-se ao Arsenal na final da Taça da Liga inglesa de futebol, ao vencer na receção ao Newcastle (3-1), detentor do troféu, reeditando o desfecho da primeira mão das ‘meias’ (2-0).

O egípcio Omar Marmoush, aos seis e 29 minutos, e o neerlandês Tijjani Reijnders, aos 32, construíram o triunfo dos ‘citizens’, que dominaram no agregado dos dois duelos (5-2) e estão pela 10.ª vez na partida decisiva.

O suplente sueco Anthony Elanga (62 minutos) reduziu para o Newcastle, sem impedir que os ‘magpies’ ficassem arredados da possibilidade de revalidar um cetro conquistado pela primeira vez na temporada passada.

O português Matheus Nunes foi titular pelo Manchester City, que teve no banco de suplentes o compatriota Rúben Dias, regressado de lesão um mês depois, e preteriu o também luso Bernardo Silva, devido a lesão.

Potenciais oponentes do Benfica nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, caso as ‘águias’ superem os espanhóis do Real Madrid no play-off, os ‘citizens’ vão discutir a 66.ª edição da Taça da Liga com o Arsenal, líder isolado da Premier League, que ganhou ao campeão mundial Chelsea na outra meia-final (3-2 fora e 1-0 em casa).

A final disputa-se em 22 de março, no Estádio de Wembley, em Londres, sendo que o Manchester City vai tentar a nona conquista, após 1969/70, 1975/76, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, numa altura em que é o vice-líder do palmarés, a um troféu dos 10 do Liverpool.

O clube de Manchester regressa ao jogo decisivo cinco temporadas depois, enquanto o Arsenal, vencedor em 1986/87 e 1992/93, discutirá a Taça da Liga pela nona vez, e primeira vez desde 2017/18, quando foi precisamente batido pelos ‘citizens’, na sua terceira derrota sucessiva em finais da prova.

Arsenal e Manchester City ocupam as duas primeiras posições da Premier League, separados por seis pontos ao fim de 24 jornadas, e têm na Taça da Liga a oportunidade de arrebatar um troféu três e dois anos depois, respetivamente.