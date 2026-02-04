Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Inglaterra

Manchester City defronta Arsenal na final da Taça da Liga

04 fev, 2026 - 23:23 • Lusa

A final vai ser disputada a 22 de março, no Estádio de Wembley.

A+ / A-

O Manchester City juntou-se ao Arsenal na final da Taça da Liga inglesa de futebol, ao vencer na receção ao Newcastle (3-1), detentor do troféu, reeditando o desfecho da primeira mão das ‘meias’ (2-0).

O egípcio Omar Marmoush, aos seis e 29 minutos, e o neerlandês Tijjani Reijnders, aos 32, construíram o triunfo dos ‘citizens’, que dominaram no agregado dos dois duelos (5-2) e estão pela 10.ª vez na partida decisiva.

O suplente sueco Anthony Elanga (62 minutos) reduziu para o Newcastle, sem impedir que os ‘magpies’ ficassem arredados da possibilidade de revalidar um cetro conquistado pela primeira vez na temporada passada.

O português Matheus Nunes foi titular pelo Manchester City, que teve no banco de suplentes o compatriota Rúben Dias, regressado de lesão um mês depois, e preteriu o também luso Bernardo Silva, devido a lesão.

Potenciais oponentes do Benfica nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, caso as ‘águias’ superem os espanhóis do Real Madrid no play-off, os ‘citizens’ vão discutir a 66.ª edição da Taça da Liga com o Arsenal, líder isolado da Premier League, que ganhou ao campeão mundial Chelsea na outra meia-final (3-2 fora e 1-0 em casa).

A final disputa-se em 22 de março, no Estádio de Wembley, em Londres, sendo que o Manchester City vai tentar a nona conquista, após 1969/70, 1975/76, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, numa altura em que é o vice-líder do palmarés, a um troféu dos 10 do Liverpool.

O clube de Manchester regressa ao jogo decisivo cinco temporadas depois, enquanto o Arsenal, vencedor em 1986/87 e 1992/93, discutirá a Taça da Liga pela nona vez, e primeira vez desde 2017/18, quando foi precisamente batido pelos ‘citizens’, na sua terceira derrota sucessiva em finais da prova.

Arsenal e Manchester City ocupam as duas primeiras posições da Premier League, separados por seis pontos ao fim de 24 jornadas, e têm na Taça da Liga a oportunidade de arrebatar um troféu três e dois anos depois, respetivamente.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 04 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias