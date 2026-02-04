Oficial. Nhaga no Galatasaray

Agora é oficial: Renato Nhaga deixa o Casa Pia e é reforço do Galatasaray.

O médio, de 18 anos, rende 6,5 milhões de euros aos “gansos”, a maior venda da história do clube.

Nhaga, novo número 74, assinou contrato com os turcos até 2030.

Numa mensagem publicada no Instagram do Casa Pia, Nhaga despediu-se: "Casa Pia significa mais do que um clube, é família. É um lugar onde acolhem toda a gente, independentemente de onde quer que venham. É mais do que um clube, é incrível. É a minha casa, sinto-me em casa aqui. Sempre que venho para aqui, sinto que vou para a minha casa novamente”.

“Só lhe tenho gratidão. Ganso um dia, ganso para sempre. Voamos juntos, Casa Pia", acrescentou.

Nas redes sociais, o Casa Pia também se despediu do jogador. "Obrigado pelo exemplo do que é ser casapiano. Toda a sorte do mundo, Renato Nhaga! Galatasaray, toma bem conta dele".

Esta temporada, Nhaga marcou dois golos e uma assistência em 21 jogos pelo Casa Pia.