Rúben Neves anda com o pé quente e renovou com o Al Hilal até 2029

O Al Hilal, da Arábia Saudita, anunciou a renovação de Rúben Neves por mais três anos.

O médio internacional português, de 28 anos, vai ficar em Riade até 2029. Neves cumpre a terceira época no clube.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Rúben Neves tem 63 jogos pela seleção nacional e, à partida, terá um lugar no lote de convocados de Roberto Martínez para o Mundial 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

O futebolista surgiu no futebol profissional em 2014/15 no FC Porto, onde enveredou precocemente a braçadeira de capitão. Três épocas depois, mudou-se para o Wolves, onde permaneceu seis temporadas.

Esta época já se converteu na mais prolifica da carreira para o jogador no que toca a golos marcados. São já nove, segundo o "Zerozero".