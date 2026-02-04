Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Rúben Neves anda com o pé quente e renovou com o Al Hilal até 2029

04 fev, 2026 - 12:48 • Hugo Tavares da Silva

Aos 28 anos, o internacional português cumpre a terceira época no clube saudita.

A+ / A-

O Al Hilal, da Arábia Saudita, anunciou a renovação de Rúben Neves por mais três anos.

O médio internacional português, de 28 anos, vai ficar em Riade até 2029. Neves cumpre a terceira época no clube.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Rúben Neves tem 63 jogos pela seleção nacional e, à partida, terá um lugar no lote de convocados de Roberto Martínez para o Mundial 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

O futebolista surgiu no futebol profissional em 2014/15 no FC Porto, onde enveredou precocemente a braçadeira de capitão. Três épocas depois, mudou-se para o Wolves, onde permaneceu seis temporadas.

Esta época já se converteu na mais prolifica da carreira para o jogador no que toca a golos marcados. São já nove, segundo o "Zerozero".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias