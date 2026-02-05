Carlos Diniz: “Muitos chegam ao topo, mas Cristiano conseguiu manter-se lá e isso é o mais difícil”

Seja na ala ou no corredor central, a marcar ou a assistir, CR41 marcou para sempre o universo do futebol e levou o nome de Portugal mais longe. Em entrevista a Bola Branca, Carlos Diniz, antigo selecionador de categorias inferiores de Portugal, recorda um jovem diferenciado que, aos dias de hoje, é a imagem da expansão do futebol.

Na convocatória dos sub-15, que características tinha Cristiano Ronaldo que vos chamou a atenção?

Era a primeira seleção nacional para todos, e nos primeiros dias - foram apenas três, salvo erro - tentávamos perceber as características de cada um. Naturalmente, havia coisas que chamavam a atenção. A irreverência do Cristiano, a capacidade de decisão no um contra um, mesmo que nem sempre nos locais certos do campo, surgia com frequência. Percebia-se que tinha algo diferenciado. Era forte fisicamente, rápido e, sobretudo, decidido e sem medo de assumir o jogo de uma forma que hoje em dia já não se vê tanto.

Nessa altura, alguém imaginava que se tornaria o jogador com mais jogos e mais golos pela seleção portuguesa?

Nunca era percetível que isso pudesse acontecer. Por muito que tentássemos perspetivar o futuro, é sempre difícil perceber a que patamares os jovens jogadores podem chegar. Obviamente que ninguém imaginava que o Cristiano atingisse patamares tão elevados e, sobretudo, que conseguisse manter-se lá durante tantos anos. Chegar ao topo muitos conseguem; manter-se tanto tempo, com tanta visibilidade e tantos recordes pelo meio, é que não havia a mínima perceção de que pudesse acontecer.

Quem é este Cristiano Ronaldo de hoje, aos 41 anos, que vai disputar o último Mundial por Portugal - e quem sabe até o próximo Europeu?

Duvido que participe no Europeu. É naturalmente um Cristiano diferente. No início jogava na ala, era extremo, tinha espaço e fazia a diferença aí. Hoje em dia, e já há alguns anos, joga mais no corredor central. Já não tem a explosão nem a irreverência de antes, mas tem maturidade, perceção do que pode acontecer no lance, antecipa situações e mantém uma capacidade goleadora que poucos têm — só os predestinados.

A passagem de extremo para jogador do corredor central era uma evolução previsível, ou resultou mais da mão dos treinadores?

Com a evolução do tempo e da idade, algumas características físicas mudam naturalmente. A capacidade de explosão e de manter velocidade durante muito tempo é diferente. Por isso, penso que foi uma decisão normal. Acrescenta-se a isso a potência para o golo e a perceção de poder finalizar. Tudo isso levou à adaptação ao corredor central. E penso que é por aí que ele vai acabar a carreira.

Sobre a Arábia Saudita: como viu a ida de Cristiano para lá, e estes protestos recentes poderão ter alguma influência no Mundial?

Penso que não. Não se vai refletir no Mundial. Ainda falta muito tempo e as coisas, com o seu tempo, podem resolver-se.

E olhando para trás, foi uma boa decisão ir para o futebol saudita, em termos de nível competitivo e de carreira?

É uma decisão respeitável, naturalmente, em função da oferta do futebol saudita e do aproveitamento da imagem do próprio Cristiano, que tem sido muito explorada. Penso que foi um pouco por aí, porque ali ele mantém grande protagonismo. É também a imagem da expansão do futebol.

Eu penso que, há um tempo ele ainda poderia ter jogado a um nível elevado na Europa. Mas estas decisões têm muito a ver com aquilo que se foi criando à volta do Cristiano. Todos percebemos que é uma marca. Muito mais do que só um jogador — tornou-se uma marca dele e até do próprio país. Provavelmente foi por aí também: a exploração de uma marca que hoje é realmente mundial.