Chivu poupou, quem jogou cumpriu e o Inter seguiu para a semifinal da Coppa

O Inter Milão, treinado por Cristian Chivu, apurou-se na noite de quarta-feira para as meias-finais da Taça de Itália, ao vencer o Torino, por 2-1, em Monza, casa emprestada dada a utilização do seu estádio para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina'2026.

Em poupanças para a luta pelo scudetto, o Inter adiantou-se no marcador, por Ange-Yoan Bonny, aos 35 minutos, a passe de Issiaka Kamate, e Andy Diouf elevou para 2-0, no minuto 48, assistido por Marcus Thuram.

O Torino, 13.º do campeonato, não se rendeu, frente ao líder da Serie A, e procurou anular a diferença, na segunda parte, mas o melhor que conseguiu foi reduzir, aos 57 minutos, com um golo do croata Sandro Kulenovic.



Os jogos dos quartos de final prosseguem na quinta-feira, com o embate entre Atalanta e Juventus.

Na próxima semana, o campeão Nápoles recebe o Como, enquanto o Bolonha, detentor do troféu, joga em casa com a Lázio.