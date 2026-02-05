Ouvir
Futebol internacional

Donos do Moreirense passam a deter 100% do Lorient da Ligue 1

05 fev, 2026 - 11:34 • Hugo Tavares da Silva

O Black Knight Football Club, grupo norte-americano no qual Tiago Pinto tem responsabilidades ao serviço do Bournemouth, é também proprietário do Auckland FC, da Nova Zelândia.

O grupo norte-americano Black Knight Football Club (BKFC), que detém o Moreirense, adquiriu 100% do Lorient, um clube no qual tinha uma participação minoritária desde janeiro de 2023.

O presidente do clube francês, Loïc Féry, vendeu a sua parte ao grupo detido por Bill Foley, mas mantém-se como presidente.

De acordo com a Associated Press, o BKFC vai meter mais de 500 milhões de euros no clube francês.

“Estamos encantados por dar este passo com o FC Lorient e damos as boas-vindas ao Loïc”, pode ler-se no comunicado assinado por Foley, mencionando o presidente que passa a ser acionista.

“Com o Loïc, vamos assegurar que o Lorient continua a ter sucesso e vamos trabalhar para manter o entusiasmo dos adeptos”, conclui.

O Lorient, na nona posição da Ligue 1, não perde desde 2 de novembro e nas últimas oito jornadas ganhou seis vezes e empatou duas.

O Black Knight Football Club, liderado por Bill Foley, detém também o Bournemouth, onde Tiago Pinto tem um papel muito relevante na estrutura, e o Auckland FC da Nova Zelândia, assim como participações em clubes como Kyoto Sanga, do Japão, e Orlando City, da MLS.

Um movimento em sentido contrário deu-se no final de 2025, quando o Black Knight vendeu 25% do que controlava do Hibernian, do futebol escocês.

