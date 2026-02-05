Grêmio meteu 5 ao Botafogo, Luís Castro lembrou Klopp e pediu tempo (em jornada com goleada do Palmeiras)

05 fev, 2026 - 09:33 • Hugo Tavares da Silva
Depois de derrotas com São José-RS e Internacional para o estadual e outra, com Fluminense, para o Brasileirão, o chão de Luís Castro já começava a ouvir burburinho. Basta ouvir a Gaúcha ZH na rádio. Quando, na madrugada de quinta-feira, o seu Grêmio ia perdendo ao intervalo contra o Botafogo, ainda mais…
Mas a segunda parte foi épica e a equipa de Belo Horizonte virou um 2-1 para 5-3. Carlos Vinicius, ex-Benfica, fez um hat-trick. Também Arthur Cabral fizera o 1-0 para o fogão, agora treinado por Martín Anselmi, ex-técnico do FC Porto.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Depois do triunfo aliviador e até vistoso, perguntaram a Luís Castro se aquela exibição tinha a cara dele. “Aquilo que eu lhe posso dizer é que eu gostei. E aquilo que nós queríamos era isto. Agora, não podemos esquecer que estamos numa fase muito inicial. O Liverpool do Klopp foi construído durante quatro anos sem ganhar”, lembrou.
E continuou: “Só que, pronto, nós olhamos para nós e é assim, o nosso mundo é o nosso mundo, o mundo dos outros é o mundo dos outros. Foram quatro anos, depois de quatro anos começou a ganhar, ganhar, ganhar”.
A seguir, disse o óbvio embora importante, pois se trata do ABC do futebol: “As vitórias trazem confiança, trazem mais paz, aumentam os elos entre todos, as pequenas sociedades que se montam em campo começam a ganhar mais confiança. (...) Mostra uma equipa que, mesmo debaixo de muita adversidade, consegue fazer coisas boas”.
Também Abel Ferreira teve uma noite bonita, ainda que mais calma. O verdão, que vive alguns tempos conturbados com contestação a dirigentes, bateu o Vitória por 5-1, com golos de Murilo, Gustavo Gómez, Maurício, Allan Elias e Ramón Sosa.
Na jornada inaugural, o clube de São Paulo, que pela primeira vez não ganhou um troféu numa temporada desde que chegou Abel, empatou a duas bolas com o Atlético Mineiro.
A jornada 2 do Brasilerão já teve outros quatro jogos: Red Bull Bragantino 1-0 Atlético Mineiro, Flamengo 1-1 Internacional, que marcou a estreia como titular de Lucas Paquetá, Santos 1-1 São Paulo e Remo 2-2 Mirassol.
Faltam ainda outros quatro jogos: Bahia-Fluminense, Vasco-Chapecoense, Cruzeiro-Coritiba e Athletico Paranaense-Corinthians.