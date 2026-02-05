Ouvir
Leicester perde seis pontos na secretaria e fica perto da zona de descida

05 fev, 2026 - 17:56 • Carlos Calaveiras

Clube condenado por quebra de regras financeiras em três temporadas até 2024.

O Leicester perdeu seis pontos devido a quebra nas regras financeiras da Premier League.

Este castigo, interposto por uma comissão independente, coloca o clube perto da zona de descida.

O caso começou a ser avaliado em novembro. O Leicester terá quebrado as regras durante três épocas até 2024.

O castigo foi agravado porque o clube terá falhado na cooperação com as autoridades e não terá submetido resultados dentro dos prazos.

Apesar da sanção, o Leicester ainda pode apelar.

