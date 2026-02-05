Ouvir
Paulo Alves e o futebol saudita: "Percebo o Cristiano, vamos com uma expectativa e quando chegamos..."

05 fev, 2026 - 13:05 • Redação

O antigo treinador do Al-Batin fala sobre os problemas estruturais dos clubes sauditas, compreendendo a insatisfação e a posição que o internacional português adotou em tempos recentes.

A+ / A-

O Al-Nassr defronta o Al-Ittihad esta sexta-feira às 17h30 (hora portuguesa), existindo a possibilidade de que Cristiano Ronaldo some a sua segunda ausência. O capitão da seleção foi baixa na vitória frente ao Al-Riyadh e Paulo Alves, em entrevista a Bola Branca, compreende os motivos.

Recém chegado a Portugal após uma passagem pelo Al-Batin, impedido pela FIFA de inscrever jogadores e com salários em atraso, o treinador português confessa que, pela experiência que tem na liga saudita, “muito dificilmente as questões de organização e estrutura dos clubes vão ao encontro daquilo que são os anseios dos jogadores e dos treinadores”.

Ou seja, “vamos com uma expectativa e com uma intenção de fazer coisas e, quando chegamos, percebemos que é difícil”.

Nem mesmo a dimensão do Al-Nassr, “um dos maiores clubes da Arábia Saudita”, está imune “a esses problemas”.

Trata-se, portanto, de "uma questão cultural também. É um entendimento diferente e que tem que ver com a forma de como as pessoas pensam o futebol”, aclarou o ex-jogador.

Em dia de 41.º aniversário do craque português, houve ainda tempo para recordar o dia em que Paulo Alves marcou no Estádio de Alvalade, ao serviço do Gil Vicente, contra o Sporting de Cristiano, à data campeão nacional.

“Foram os únicos minutos em que tive o prazar de coincidir em campo com ele. Lembro-me desse jogo, até porque o Gil Vicente ganhou por 3-0 em Alvalade, o que não era, nem é, muito comum”. O antigo avançado fez 173 jogos pelo clube de Barcelos, somando ainda passagens pelos leões, Marítimo e SC Braga.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até junho de 2027, com a cláusula de rescisão a passar a 50 milhões de euros a partir deste verão, o que facilita uma eventual saída, seja para regressar à Europa ou seguir o sonho americano na MLS.

