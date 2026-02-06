Ouvir
Arábia Saudita

Al Nassr vence (outra vez) sem Cristiano Ronaldo

06 fev, 2026 - 19:50

Avançado português mantém boicote à liga saudita.

O Al Nassr, de Jorge Jesus, venceu o Al Ittihad, de Sérgio Conceição, por 2-0, em partida da jornada 20 da liga saudita. Cristiano Ronaldo voltou a não jogar.

Os golos foram apontados por Mané, aos 85 minutos, e Ângelo, aos 90+7.

O português Cristiano Ronaldo faltou pelo segundo jogo consecutivo. O internacional luso mantém protesto contra alegado favorecimento do Al Hilal pelo fundo PIF.

Ao minuto 7, os adeptos do Al Nassr mostraram cartolinas de apoio a CR7.

Com esta vitória, o Al Nassr está a um ponto do líder Al Hilal.

João Félix foi titular no Al Nassr e Danilo no Al Ittihad.

