Liga saudita responde a Cristiano Ronaldo. “Nenhum indivíduo, por mais importante que seja, determina decisões além do seu próprio clube”

06 fev, 2026 - 19:10

De recordar que CR7 falhou dois jogos do Al Nassr em protesto contra alegado favorecimento do fundo que lidera quatro dos clubes sauditas.

A Liga Saudita reage à polémica com Cristiano Ronaldo e responde que “todos os clubes operam de forma independente sob as mesmas regras”.

“A Liga Profissional Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: todos os clubes operam de forma independente sob as mesmas regras. Os clubes têm os seus próprios conselhos de administração, os seus próprios executivos e a sua própria liderança futebolística. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de um quadro financeiro concebido para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo”, lê-se no comunicado.

Os organizadores do campeonato saudita acrescentam: “As recentes atividades de transferência demonstram claramente essa independência. Um clube fortaleceu-se de uma maneira específica. Outro escolheu uma abordagem diferente. Essas foram decisões do clube, tomadas dentro de parâmetros financeiros aprovados”.

“A competitividade da liga fala por si. Com apenas alguns pontos a separar os quatro primeiros, a corrida pelo título está muito viva. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está a funcionar como pretendido”, escreve ainda a Saudi League.

Cristiano Ronaldo faltou a duas partidas do Al Nassr em protesto contra o alegado favorecimento ao Al Hilal, uma das quatro equipas que é controlada pelo fundo saudita PIF.

