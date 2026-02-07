Arsenal. Gyokeres bisou

O líder Arsenal bateu, em casa, o Sunderland, com golos do espanhol Martin Zubimendi, aos 42, e do sueco Viktor Gyökeres (ex-Sporting), que marcou aos 66 e aos 90+3.

A formação de Arteta passou a ter provisoriamente uma vantagem de nove pontos sobre o Manchester City - que é o segundo classificado e visita no domingo o Liverpool - e também face ao terceiro, Aston Villa, que empatou hoje 1-1 na deslocação ao terreno do Bournemouth (11.º, com 34).

O Chelsea (quinto, com 43 pontos) manteve o bom momento de forma, vencendo fora o lanterna-vermelha Wolverhampton - com José Sá a titular e Rodrigo Gomes a entrar -, por 3-1, no quinto triunfo seguido na Premier League, e com um 'hat-trick' de rajada de Cole Palmer (13, 35 e 38 minutos), os dois primeiros de grande penalidade.

Os 'blues', com Pedro Neto a titular, responderam à vitória, horas antes, do Manchester United (quarto, com 44 pontos) sobre o Tottenham, por 2-0, com golos do camaronês Bryan Mbeumo e de Bruno Fernandes, mantendo bem acesa a disputa pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

Também este sábado, o West Ham, de Nuno Espírito Santo, bateu o Burnley (2-0), enquanto o Fulham, de Marco Silva, perdeu com o Everton (2-1).

A formação treinada pelo português Nuno Espírito Santo contou com o médio Mateus Fernandes a titular e foi o internacional sub-21 luso que fez, aos 13 minutos, a assistência para o primeiro golo do encontro da 25.ª jornada, apontado pelo avançado neerlandês Crysencio Summerville, que marca há cinco jogos consecutivos (quatro no campeonato).

O atacante argentino Taty Castellanos fixou o resultado final aos 24 minutos, dando uma importante vitória fora ao West Ham, que se mantém na luta pela permanência na Premier League, com os londrinos a seguirem no 18.º e antepenúltimo posto, mas a apenas três pontos da zona de salvação.

Por seu turno, o Burnley, com o trinco Florentino (ex-Benfica) no onze, é 19.º, com 15 pontos, e parece cada vez mais condenado à despromoção.

Já o Fulham recebeu o Everton, mas sofreu a segunda derrota seguida, apesar de ter começado na frente do marcador, graças a um autogolo do ucraniano Vitali Mykolenko, aos 18 minutos.

Numa partida muito equilibrada, os comandados de Marco Silva não conseguiram resistir à ponta final mais forte dos visitantes, que marcaram por duas vezes, primeiro, aos 75, por Kiernan Dewsbury-Hall, e depois, aos 83, beneficiaram de um autogolo do guarda-redes alemão Bernd Leno.

Com a derrota, o Fulham segue no 10.º lugar, com 34 pontos, enquanto o Everton é oitavo, com 37.