Bruno Fernandes marca na quarta vitória seguida do Manchester United

O internacional português Bruno Fernandes marcou o segundo golo do Manchester United na vitória por 2-0 na receção ao Tottenham, que jogou durante uma hora em inferioridade numérica no encontro da 25.ª jornada da Liga inglesa.

O médio fixou o resultado final aos 81 minutos, na sequência de uma assistência do compatriota Diogo Dalot, depois de ter participado também no lance do golo inaugural, marcado pelo camaronês Bryan Mbeumo, aos 38, e contribuiu decisivamente para um triunfo que permite aos “red devils” consolidar o quarto lugar da Premier League.



Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram totalistas na equipa anfitriã, ao contrário de João Palhinha, substituído aos 80 minutos no meio-campo do Tottenham, modesto 14.º classificado, que foi incapaz de suster o United após a expulsão do defesa argentino Cristian Romero, aos 29, com cartão vermelho direto, devido a uma falta grave sobre o brasileiro Casemiro.

Mbeumo abriu a contagem pouco depois, aos 38 minutos, na sequência de uma jogada de ‘laboratório’ - canto marcado por Bruno Fernandes e assistência de Kobbie Mainoo -, mas só a fechou perto do fim, graças a um desvio certeiro do médio português, que marcou o sexto golo na prova após um cruzamento perfeito de Diogo Dalot.

Com quatro vitórias consecutivas no campeonato inglês sob o comando técnico de Michael Carrick, a equipa de Manchester estabeleceu a melhor série na época 2025/26 (o melhor que o treinador português Ruben Amorim conseguiu foram três triunfos seguidos) e assegurou que não será ultrapassada nesta ronda no quarto lugar, o qual dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

A última vez que o recordista de títulos em Inglaterra, em igualdade com o Liverpool (ambos com 20 conquistados) venceu quatro partidas consecutivas no campeonato nacional aconteceu há dois anos, em fevereiro de 2024, ainda sob a orientação do treinador neerlandês Erik ten Hag.



O United aproximou-se também do terceiro classificado, o Aston Villa, que ficou a apenas dois pontos de distância, enquanto o líder Arsenal e o rival Manchester City, segundo colocado - duas equipas batidas pelos “red devils” na recente campanha 100% vitoriosa de Carrick -, têm mais nove e três pontos, tendo todos menos um jogo realizado.