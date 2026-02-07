Mariana Cabral adjunta das Chicago Stars

07 fev, 2026 - 15:49
A portuguesa Mariana Cabral é a nova treinadora-adjunta das Chicago Stars, equipa do principal campeonato de futebol feminino nos Estados Unidos (NWSL).
A treinadora, de 38 anos, vai ser adjunta do sueco Martin Sjogren até dezembro de 2027.
Esta vai ser a segunda experiência de Mariana Cabral na NWSL, depois de ter feito parte da equipa técnica das Utah Royals em 2025.
Na equipa está a portuguesa Nádia Gomes.
Antes da aventura norte-americana, Mariana Cabral foi treinadora do Sporting durante várias temporadas, primeiro nas camadas jovens e depois na equipa principal.