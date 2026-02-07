Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminina

Mariana Cabral adjunta das Chicago Stars

07 fev, 2026 - 15:49

Técnica com segunda experiência nos Estados Unidos.

A+ / A-

A portuguesa Mariana Cabral é a nova treinadora-adjunta das Chicago Stars, equipa do principal campeonato de futebol feminino nos Estados Unidos (NWSL).

A treinadora, de 38 anos, vai ser adjunta do sueco Martin Sjogren até dezembro de 2027.

Esta vai ser a segunda experiência de Mariana Cabral na NWSL, depois de ter feito parte da equipa técnica das Utah Royals em 2025.

Na equipa está a portuguesa Nádia Gomes.

Antes da aventura norte-americana, Mariana Cabral foi treinadora do Sporting durante várias temporadas, primeiro nas camadas jovens e depois na equipa principal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)