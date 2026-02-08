Bernardo Silva marcou na vitória do City sobre o Liverpool

Um golo do português Bernardo Silva iniciou a remontada para a vitória do Manchester City em Liverpool (2-1), um desfecho que mantém os citizens na perseguição ao líder isolado da Liga inglesa, o Arsenal.

Em Anfield Road, o nulo persistiu no primeiro tempo, com os golos a acontecerem na reta final do encontro da 25.ª jornada, que poderia ter caído para qualquer um dos lados.



O médio húngaro Szoboszlai, do Liverpool, teve um momento de grande inspiração, à passagem do minuto 74, ao cobrar um livre direto de forma irrepreensível, deixando o guarda-redes italiano Donnarumma colado ao relvado.



Só que, 10 minutos depois, apareceu o capitão Bernardo Silva à ‘boca’ da baliza, dando a melhor sequência ao passe do norueguês Haaland, autor do 2-1 para o emblema de Manchester.



Um penálti cometido pelo guarda-redes brasileiro Alisson sobre o português Matheus Nunes levou o árbitro a apontar para a marca dos onze metros, da qual o ponta de lança nórdico se mostrou eficaz, já no período de compensação (90+3).



Nos últimos instantes, Szoboszlai foi admoestado com o cartão vermelho direto, depois de ter agarrado Haaland, que seguia isolado para a baliza deserta.



Com este triunfo, o City passou a somar 50 pontos, no segundo posto, contra os 56 do líder isolado Arsenal, com o Aston Villa a fechar o pódio (47), enquanto os reds seguem em sexto (39), com os mesmos pontos do Brentford (sétimo).



Além de Bernardo Silva e Matheus Nunes, o treinador Pep Guardiola utilizou no segundo tempo o central luso Rúben Dias, que não jogava desde 4 de janeiro.