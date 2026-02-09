Ouvir
Espanha

Carreras marca, Real Madrid vence

09 fev, 2026 - 00:11 • Lusa

Merengues estão a um ponto do líder Barcelona.

O Real Madrid superiorizou-se em Valência (2-0), com golos na segunda parte do desafio da 23.ª jornada da Liga espanhola, e prossegue a um ponto do líder FC Barcelona.

No Estádio de Mestalla, o adversário do Benfica no play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, só conseguiu inaugurar o marcador após o tempo de descanso, por intermédio de Álvaro Carreras, aos 65 minutos.

No período de compensação, o avançado francês Kylian Mbappé (90+1) assinou o 2-0, um resultado que mantém o segundo classificado na perseguição ao líder FC Barcelona, que soma 58 pontos contra os 57 do emblema da capital espanhola.

O conjunto ‘che’, 17.º, com 23, e a primeira equipa acima da linha de água, contou hoje com o português Thierry Correia em campo na segunda parte, enquanto André Almeida viu todo o jogo a partir do banco.

O Benfica, que terminou a fase de liga em 24.º lugar, o último que garantia a presença no play-off, vai jogar a primeira mão no Estádio da Luz, em 17 de fevereiro, às 20h00, e desloca-se a Madrid no dia 25 do mesmo mês, também às 20h00.

Caso eliminem o recordista de troféus da principal competição europeia de clubes (15) no play-off, as águias vão encontrar nos ‘oitavos’ o eterno rival lisboeta Sporting ou os ingleses do Manchester City, mediante o que ditar o sorteio de dia 27 de fevereiro.

