Fim da novela. Cristiano Ronaldo voltará a jogar pelo Al-Nassr

Terminou o braço de ferro entre Cristiano Ronaldo e o Fundo de Investimento Público (FIP) da Arábia Saudita, segundo avança o jornal "A Bola", e o internacional português vai voltar a jogar pelo Al-Nassr.

Ronaldo não joga desde o dia 30 de janeiro, antes do encerramento do mercado de transferências. O boicote é um protesto contra a suposta falta de investimento do PIF no Al-Nassr, em comparação com o rival Al-Hilal, assim como ao atraso no pagamento de salários a jogadores, staff e funcionários do clube. De acordo com "A Bola", a estrutura do Al-Nassr cedeu à pressão e já regularizou todos os pagamentos.

Além disso, refere a publicação, os dirigentes portugueses José Semedo e Simão Coutinho, ambos amigos de Cristiano Ronaldo, recuperaram os poderes que lhes teriam sido retirados no final de dezembro.

Quanto ao braço de ferro com o PIF, a Liga saudita esclareceu, na passada sexta-feira, em comunicado, que "nenhum indivíduo, por mais importante que seja, determina decisões além do seu próprio clube".

O capitão da seleção nacional deverá regressar aos relvados no sábado, no próximo jogo do Al-Nassr para o campeonato, diante do Al Fateh.