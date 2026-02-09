Vítor Matos já não é "o português adjunto de Klopp", agora faz o Swansea sonhar com a Premier League

A vida de treinador é ter a mala feita à porta de casa, já se sabe. Esta frase normalmente suspira notícias desavindas, mas também é verdade ao contrário. Depois de mais uma vitória pelo seu Marítimo, na altura com o Paços de Ferreira, Vítor Matos, que deixou de ser “o adjunto português de Klopp” e ganhou nome próprio, reuniu com os responsáveis do Swansea. A derrota caseira por 4-1 com o Ipswich Town levou os responsáveis pelo clube que um dia suspirou por Michu a despedir Alan Sheehan. Depois de reuniões com alguns treinadores, o CEO do Swansea não teve dúvidas. Vítor Matos, nascido em Vila Nova de Gaia há 37 anos, destacou-se com um plano redondo, demonstrando como “levar a equipa para a frente”.

E assim chegou Vítor Matos ao Swansea City, depois de uma passagem-relâmpago pelo Marítimo, encaminhando a luta pela subida de divisão, e também pela terceira Conferência Bola Branca. Depois de duas derrotas, com Derby e West Bromwich, vieram os triunfos com Oxford United e Portsmouth, ganhando direito a uma conversa no balneário que viralizou nas redes sociais. Normalmente vê-se contacto, abraços 'kloppianos', e um esticamento da moral coletiva.

Quando o português entrou pela primeira vez no balneário do clube, o Swansea tinha 17 pontos em 16 jornadas. Vivia-se apenas a quatro pontos da zona de despromoção e a oito da zona de playoff. São os encantos do Championship. ‘Fast forward’ para a jornada 31, em que o Swansea goleou o Sheffield Wednesday por 4-0 no domingo (com golo do português Gonçalo Franco) e chegou aos 42 pontos, os rapazes de Vítor Matos estão a 10 pontos da zona de descida e apenas a cinco pontos do play-off de promoção (o Coventry de Lampard lidera com 59 pontos). Nem só de pontos e da melhoria na classificação vive este Swansea. Vejamos a tabela da Sky Sports: