Vítor Matos já não é "o português adjunto de Klopp", agora faz o Swansea sonhar com a Premier League

09 fev, 2026 - 15:15 • Hugo Tavares da Silva

Antigo treinador do Marítimo vai somando pontos, simpatias e até o sonho do apuramento para o play-off de promoção para a Premier League, isto tudo num Championship delirante onde tudo pode acontecer.

A vida de treinador é ter a mala feita à porta de casa, já se sabe. Esta frase normalmente suspira notícias desavindas, mas também é verdade ao contrário. Depois de mais uma vitória pelo seu Marítimo, na altura com o Paços de Ferreira, Vítor Matos, que deixou de ser “o adjunto português de Klopp” e ganhou nome próprio, reuniu com os responsáveis do Swansea.

A derrota caseira por 4-1 com o Ipswich Town levou os responsáveis pelo clube que um dia suspirou por Michu a despedir Alan Sheehan. Depois de reuniões com alguns treinadores, o CEO do Swansea não teve dúvidas. Vítor Matos, nascido em Vila Nova de Gaia há 37 anos, destacou-se com um plano redondo, demonstrando como “levar a equipa para a frente”.

E assim chegou Vítor Matos ao Swansea City, depois de uma passagem-relâmpago pelo Marítimo, encaminhando a luta pela subida de divisão, e também pela terceira Conferência Bola Branca.

Depois de duas derrotas, com Derby e West Bromwich, vieram os triunfos com Oxford United e Portsmouth, ganhando direito a uma conversa no balneário que viralizou nas redes sociais. Normalmente vê-se contacto, abraços ‘kloppianos’, e um esticamento da moral coletiva.

Quando o português entrou pela primeira vez no balneário do clube, o Swansea tinha 17 pontos em 16 jornadas. Vivia-se apenas a quatro pontos da zona de despromoção e a oito da zona de playoff. São os encantos do Championship.

‘Fast forward’ para a jornada 31, em que o Swansea goleou o Sheffield Wednesday por 4-0 no domingo (com golo do português Gonçalo Franco) e chegou aos 42 pontos, os rapazes de Vítor Matos estão a 10 pontos da zona de descida e apenas a cinco pontos do play-off de promoção (o Coventry de Lampard lidera com 59 pontos). Nem só de pontos e da melhoria na classificação vive este Swansea. Vejamos a tabela da Sky Sports:

Há claramente um antes e um depois de Vítor Matos no País de Gales. Há mais pontos (1.57 vs. 1.06) e golos (1.36 vs. 0.94) por jogo. Mas também mais remates (13.4 vs. 11.0) e menos golos sofridos (1.07 vs. 1.38). Recupera-se mais vezes a bola numa zona avançada do campo e remata-se mais (13.4 vs. 11.0).

Os powerpoints mostrados naquela reunião entre Tom Gorringe, o CEO do clube, e o ainda treinador do Marítimo antecipavam um cenário similar aos números que agora vemos. “Ele está empenhado em jogar um futebol ofensivo e em desenvolver os jogadores técnica e taticamente. Estamos certos de que os adeptos vão gostar de ver a equipa em ação”, disse Gorringe depois de assinar contrato com o novo técnico.

Vítor Matos, acompanhado pelos portugueses Tozé Mendes, Diogo Medeiros e Gonçalo Ricca, teve outras experiências para além do Liverpool, como no FC Porto (equipa B e formação) e Shandong Luneng da China. No início da carreira, ainda muito jovem, somou passagens por Valadares e Trofense.

A vida de adjunto deixou-a definitivamente em 2024/25, quando as coisas não correram tão bem no Red Bull Salzburg, como número 2 de Pepijn Lijnders, antigo adjunto de Klopp (agora patrão do grupo Red Bull) e atual adjunto de Pep Guardiola no Manchester City.

Seguem-se jogos com Derby County, contra quem tudo começou, Bristol City e Preston North End. Depois disso, apesar das cambalhotas delirantes que este campeonato oferece, talvez saibamos para que está a lutar o Swansea de Vítor Matos. Para já, são oito vitórias (seis em casa) em 15 jornadas do Championship. So far, so good…

