Se o Paulinho mostra os dentes... é porque está a sorrir com a renovação até 2029 no Toluca

O avançado internacional português Paulinho renovou na segunda-feira até 2029 com o Toluca, anunciaram os sextos posicionados do "clausura" da Liga mexicana de futebol, numa época 2025/26 em que soma 20 golos em 29 jogos.

O Toluca confirmou a renovação do vínculo com o avançado que foi o melhor marcador de três fases do campeonato mexicano, entre 2024/25 e 2025/26, ajudando os diabos a serem campeões, bem como do médio Franco Romero.

Com um total de 49 golos em 72 encontros oficiais pelo emblema mexicano, a que chegou em 2024 proveniente do Sporting, o ponta de lança três vezes internacional por Portugal e autor de dois golos com a camisola das quinas, é visto como peça "chave" no Toluca.

Após cinco jornadas do torneio de encerramento da Liga mexicana, o Toluca é sexto, com nove pontos, em posição de play-off de apuramento de campeão, depois de ter vencido o troféu de campeão dos campeões na época transata.