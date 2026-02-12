Ouvir
Inglaterra

Arsenal tropeça em Brentford

12 fev, 2026 - 22:51

Avanço na liderança caiu para quatro pontos.

O Arsenal empatou 1-1 em casa do Brentford, em partida da jornada 26 da liga inglesa.

Os “gunners” tiveram um dia desinspirado e terminaram a partida com apenas dois remates enquadrados.

Já o Brentford ainda foi conseguindo criar problemas, com destaque para um remate de Igor Thiago, aos 22 minutos.

Os golos apareceram só na segunda parte, primeiro Madueke, para o Arsenal, e depois Lewis-Potter empatou.

Com este empate, o Arsenal mantém a liderança na Premier League, sobe aos 57 pontos, mas agora só com quatro pontos de vantagem sobre o Manchester City.

Por sua vez, o Brentford é sétimo, com 40 pontos, a dois do Liverpool.

