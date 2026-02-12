Ouvir
Espanha

Barcelona goleado. Atlético Madrid com pé e meio na final da Taça do Rei

12 fev, 2026 - 22:20

A segunda mão, em Barcelona, está marcada para 3 de março.

A+ / A-

O Atlético Madrid goleia o Barcelona, por 4-0, e dá passo importante para garantir lugar na final da Taça do Rei.

Os colchoneros tiveram uma primeira parte de grande eficácia, com os quatro golos até ao intervalo.

Marcaram Eric Garcia (na própria baliza), Griezmann, Lookman e Julian Alvarez.

No segundo tempo, os catalães tentaram reagir, ainda marcaram um tento (entretanto anulado por fora de jogo), mas não conseguiram reduzir.

Eric Garcia ainda foi expulso, aos 82 minutos, ao evitar um contraataque. João Cancelo entrou aos 77 minutos.

A segunda mão, em Barcelona, está marcada para 3 de março. Já a final está prevista para abril, no Estádio La Cartuja, em Sevilha.

