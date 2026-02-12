Juventus. Capeta com golo e assistência na estreia

Ouvir
Partida terminou empatada e a segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira.

A avançada portuguesa Ana Capeta estreou-se com um golo e uma assistência pela Juventus na Liga dos Campeões feminina de futebol.

A “Vechia Signora” empatou com o Wolfsburgo, por 2-2, na primeira mão dos “oitavos” da Champions.

A internacional lusa marcou o primeiro golo, aos seis minutos, e assistiu Vangsgaard, aos 61.

Capeta saiu da partida aos 67 minutos.

As alemãs aproveitaram para restabelecer a igualdade, com tentos aos 83 e 90+5 minutos.

A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira, a partir das 17h45, em Itália.

