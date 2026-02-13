Especialista em entrar nos clubes em março, Igor Tudor é o treinador interino do Tottenham

O Tottenham anunciou esta sexta-feira o substituto de Thomas Frank: Igor Tudor assinou até ao final da época e está a ser apresentado como treinador interino.

Tudor não treina desde outubro, altura em que foi despedido da Juventus. Agora, herda um clube numa situação delicada: 16.ª posição na Premier League, apenas cinco pontos acima da zona de despromoção, e somente duas vitórias nas últimas 17 jornadas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a Sky Sports, o clube queria um técnico que pudesse fazer a diferença imediatamente e para esta decisão talvez tenha tido influência o facto de Tudor ter sido escolhido para Lazio e Juventus nesta altura da temporada em 2024 e 2025.

Em Roma, depois de Sarri perder cinco dos últimos seis jogos, levou a equipa do nono para o sétimo lugar, garantindo uma vaga na Liga Europa; já em Turim, Tudor melhorou o quinto lugar de Thiago Motta, subindo uma posição e garantindo uma presença na Liga dos Campeões.

O croata, nascido em Split há 47 anos, vai estrear-se como técnico dos spurs no dérbi londrino contra o Arsenal.

Noutras linhas do currículo do treinador podem ler-se ainda os nomes de Marselha, Verona, Hajduk Split, Udinese, Galatasaray, Karabukspor e PAOK.