Vítor Pereira é o novo treinador do Nottingham Forest

13 fev, 2026 - 16:35 • Lusa

Treinador português vai reencontrar Marinakis, acionista maioritário do clube inglês e que é igualmente presidente do Olympiacos, no qual o treinador português esteve em 2014/15.

O treinador português de futebol Vítor Pereira assinou contrato de uma época e meia com os ingleses do Nottingham Forest, voltando a treinar três meses depois de ter sido despedido do Wolverhampton, disse à Lusa fonte próxima do técnico.

Vítor Pereira é o quarto treinador do Nottingham Forest esta temporada, sucedendo ao compatriota Nuno Espírito Santo, que iniciou a temporada, ao australiano Ange Postecoglou e ao inglês Sean Dyche.

O Nottingham Forest é apenas o segundo clube a despedir três treinadores na mesma temporada da Premier League, depois de o Watford também o ter feito em 2019/20.

Vítor Pereira, que foi bicampeão no FC Porto, campeão na China e na Grécia, treinou ainda o Santa Clara, o Al-Ahli, o Olympiacos, o Fenerbahçe, o Munique 1860, o Shanghai SIPG, o Corinthians, o Flamengo, e o Al-Shabab, entre outros.

No Nottingham Forest, Vítor Pereira vai reencontrar o grego Evangelos Marinakis, acionista maioritário do clube inglês e que é igualmente presidente do Olympiacos (e do Rio Ave), no qual o treinador português esteve em 2014/15.

